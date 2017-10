Designerne kaster sig nu også over hjemmets teknologi. Her Philippe Starcks termostater for Netamo.

– For at tilføre intelligens til produkterne skal man bruge en smart platform, og her er Google og Amazon foreløbig de bedste bud på udbydere, men det er oplagt, at de forskellige bredbåndsleverandører også begynder at tilbyde intelligente tjenester, fortæller Preben Mejer, der understreger, at der allerede er en underskov af leverandører af alt fra låse og kontakter til blandt andet røgalarmer og energistyring, som netop fungerer via disse platforme.

– Er man gør-det-selv-typen, findes der også en masse spændende løsninger på platformen IFTTT – If This Then That, hvor man kan downloade løsninger, der for eksempel åbner garageporten og tænder lyset i indkørslen, når man kommer hjem, forklarer Preben Mejer.

– De intelligente enheder betyder også, at betjeningen bliver meget nemmere. I en nær fremtid vil man ofte kunne nøjes med at tale til både computeren og de enkle enheder, om det er iPads og smartphones eller en helt ny type enheder, som for eksempel Alexa fra Amazon eller Home fra Google. De er på størrelse med en peberkværn og kan stå på hylden i køkkenet eller stuen. Så vil man med enkle kommandoer kunne styre både varme og lys, bare man taler pænt til dem, lyder det fra en begejstret Preben Mejer, der også kan fortælle, at det bliver muligt at få vaskemaskinen til at vente med at gå i gang, indtil tørretumbleren er færdig. På den måde undgår man overbelastning af systemet og sikringer, der står af.

– Vi kan også forvente at få et kærligt skub, når vi har siddet lidt for længe ved skrivebordet. Et nyt hæve-sænkebord fra danske Spacecraft indikerer, når det er på tide at rejse sig op og strække benene.