Fredet bungalow i Klampenborg: Se den utrolige indretning

Terrassedørene i teaktræ er en af husets originale detaljer, ligesom stuens parketgulv, der er lagt i skaktern

En fredet facade med et moderne indre

Den nye familie har bevaret bungalowen, stort set som den var, og har brugt tid og kræfter på at gå nænsomt til værks med de få forandringer, de har gjort. Det har de gjort for at respektere huset og dets historie og for at holde fast i den finesse, det er bygget med i første omgang.

Det gælder fx køkkenet, som er blevet slået sammen med det oprindelige pigeværelse og en lille anrettergang for at skabe rum til et mere moderne køkken. Det er bygget af Frederiksberg Snedkeri, som også har hjulpet med at konstruere nogle af de løsninger, som skulle stemme overens med husets oprindelige arkitektur. Blandt andet en ny terrassedør i teak skåret efter de eksakt samme principper som de oprindelige døre.

Husets facade er fredet – for det er et helt særligt stykke arkitektur og en fin repræsentant for den spæde modernistiske og funktionalistiske idé, som siden er blevet et dansk varemærke. Derfor er de blyindfattede ruder her for at blive, ligesom de rødlige teaktræsvinduer, der har krævet lidt modspil i selve indretningen. Det har familien løst ved at mørkne gulvene med træolie, og de har på den måde blot tilføjet yderligere sanselighed til rummene. Indretningen matcher husets egen æstetik og gennemførte løsninger. Kunst, vintage-klassikere, mættede farver og en særlig sans for detaljen går i dialog med rammerne.

– Det har også været nemmere at lege med indretningen i det her hus end i det moderne hus, vi boede i tidligere. Rummene her kan klare langt flere farver og forskelligheder, og jeg synes, man kan mærke, at huset har haft en stor betydning for den familie, som har boet her i over 60 år. De har virkelig værnet om det – og det vil vi også gøre, fortæller husets nye ejer.