Et arkitekttegnet familiehus til typehuspris

Det store udhæng på taget pakker huset ind, hvorved opnås en sidegevinst i form af en overdækket terrasse og et eftertragtet uderum, som beboerne gennem åbne skydedøre kan træde ud i direkte fra køkkenalrummet.

For at holde budgettet er der ifølge arkitekten brugt gængse materialer. Familien har selv sørget for at finde gode tilbud på køkken- og badeværelsesmøbler, hårde hvidevarer, armaturer og gulve. Det var også vigtigt for dem at bygge så grønt som muligt, solcellerne på taget måtte de dog droppe, for det var der ikke økonomi til. Det nye hus er imidlertid velisoleret og billigt at varme op, og et varmegenvindingsanlæg sørger for godt indeklima.



BILLEDE Der er arbejdet meget med rum, dagslys og sammenhængen med haven. Her et kig fra køkkenet og ned gennem stuen, hvor det store glasparti giver grønne kig til den gamle og tilvoksede have.