Et 3-etagers glashus

Mellem historiske bygninger i det indre København ligger en syv etagers bebyggelse på syv meters bredde. Holscher Arkitekter har tegnet det moderne hus, der giver et markant udtryk blandt de ældre bebyggelser. Ud over glas er facaden bygget op af tombak, som er en kobberlegering, der patinerer gennem årene og som vil stå som et modstykke til de nærliggende irrede kobbertage.

I de tre nederste etager af huset bor Anders Stensbøl, aktiechef i en pensionskasse, sammen med sin kæreste og deres bulldog, Hugo. Her har han med sikker hånd skabt en bolig i sin helt egen stil. Det moderne hus kræver en stram indretning, som Anders Stensbøl har givet det.

Der er blevet ændret på konstruktionerne og rummenes særpræg. De 120 m2 er fordelt på tre etager. På øverste etage, hvor det minimalistiske køkken ligger, er der vinduer fra gulv til loft, ligesom et glasparti ses i selve gulvet langs vinduerne med kig ned til de øvrige etager. Alle lejlighedens tre etager har fået erstattet trægulvene med en belægning af epoxy, så både gulve og trapper mellem etagerne har fået en sart betonagtig flade i en hvid nuance. Undtagelsen er dog gulvet i badeværelset på nederste etage, hvor der er valgt et mørkt og gråt Stucco Italiano-gulv.

Fra soveværelset på mellemste etage fører en trappe direkte ned til badeværelset i stuen. Fra indgangspartiet går du ind i en lille stue med højt til loftet, og også her er der vinduer fra gulv til loft. Herfra kan man, når vejret tillader det, gå ud i en lille charmerende gårdhave.

Med sin sikre stil og sit overblik har Anders Stensbøl understreget det særlige ved husets arkitektur, som var det, han faldt for og kunne se mulighederne i. Selv betegner han boligen som den bedste og skønneste bolig, han nogensinde har boet i. Og han ved, hvad han taler om, for han har inden for kort tid boet i en lejlighed på Østerbro, i en anden tag-etages lejlighed få skridt fra Nørreport Station med udsigt til Københavns tårne og derefter i en etplansvilla nord for København. Men for ham var det transparente glashus i tre etager "kærlighed ved første blik".

BILLEDE Glashuset differentierer sig fra nabohusene i den gamle smalle københavnergade.