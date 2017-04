Har du altid drømt at eje et slot, og går du samtidig med planer om at downsize, så kan de to behov nu mødes i slottet Little Woolford i England.

Slottet er beliggende mellem Oxford og Birmingham og er bygget af Edward Blore i 1834. Hans vigtigste claim-to-fame er, at det var ham, der senere i sit liv færdiggjorde Dronning Victorias kongeslot i London, Buckingham Palace.