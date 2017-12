En ombygning med deadline d. 1. december

Ægget af Arne Jacobsen for Fritz Hansen måtte parret købe igen, efter Charlotte Valentin havde solgt deres første Æg for at få råd til en Wegner-stol. På Montana-reolen står en Kubus-stage fra By Lassen, trædyr fra Kay Bojesen, en AJ-bordlampe af Arne Jacobsen og en blomst med navnet rosendrue. På væggen hænger et stort maleri af Aurora Calin, et lille maleri af Kate Transue og en ætsning, som er fundet på et loppemarked til 20 kroner.

Klassisk design er højt prioriteret

Parret holder af et enkelt udtryk i boligen og har i flere år været optaget af møbelklassikere, som de bruger som bærende element i indretningen. Charlotte Valentin er primus motor på møbelvalg og -sammensætning, og selvom Jesper Holst er enig med hende i prioriteringerne, himler han med øjnene og ryster på hovedet af hendes passionerede tilgang:

– Hun kan leve af havregryn og sagtens undvære at gå til frisør, hvis hun har forelsket sig i et eller andet møbel. Det kan heller ikke gå hurtigt nok med at få fat i det; engang satte hun sit yndlingsmøbel, Ægget af Arne Jacobsen, til salg impulsivt på en eftermiddag for at få råd til Den runde stol af Hans J. Wegner. Senere måtte hun så sælge noget andet for at få råd til Ægget igen, fortæller han.

Charlotte Valentin bruger Bruun Rasmussen, Lauritz.com og Den Blå Avis som afslappende syssel, på samme måde som andre ser film, og hun ved næsten i detaljer, hvilke møbler der er til salg hvor og til hvilken pris. Der bliver krejlet, byttet og handlet, og hun er dygtig til at sammensætte møblerne, så det giver nøjagtig det udtryk, hun ønsker sig.

Når hun tænker julepynt, er overskriften den samme. Træet skal være klassisk – hverken magert eller skævt, og pynten skal være enkel og præget af rene linjer. Stuerne er dekoreret med grove grene i vaser og runde papir-snebolde på gulvet, der understøtter det æstetiske udtryk. Men det er ikke sikkert, at julen fortsætter med at være så klassisk:

– Det er vist sidste gang, jeg får sat mit præg på julen i mange år, for Kaisa har vist ikke tænkt sig at lade mine papir-snebolde ligge pænt og velopdragent i hjørnet. Forleden dag spillede hun bold med dem, og jeg måtte lige finde mine prioriteter frem inden jeg fik stoppet hende. Jeg kan faktisk godt se legemuligheden i de dejlige runde snebolde, og må prøve at holde mine æstetiske behov i ave, fortæller hun.

For ganske få uger siden blev håndværkerne færdige, og nu skal familien holde jul i deres færdige hus for første gang:

– Vores Kaisa på 3 år er netop gammel nok til at forstå, hvad gaver og pynt har af betydning, og for første gang i to år er der ikke byggerod og maling alle vegne, fortæller Charlotte Valentin, der glæder sig over, at julefreden nu endelig kan sænke sig over deres nye hjem.