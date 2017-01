En forvandlet villa fra 1974 beliggende i Herning

Marianne havde lavet et detaljeret, visuelt oplæg til arkitekten så der ingen tvivl var om, hvor huset skulle hen. Det største renoveringsgreb gik på at åbne huset op og flytte et ellers nordvendt og isoleret køkken ind i et stort køkkenalrum, som fremkom efter at parret havde revet alle vægge og al indmad ud.

”Det store åbne rum med køkkenet i midten giver en høj grad af rummelighed og fleksibilitet i indretningen”, fortæller Jan Christoffersen og tilføjer, at en af genistregerne for besparelsen i dette projekt har været, at i stedet for at opsætte et genveksanlæg, er der opsat to ovenlysvinduer, der virker som en skorsten i huset i forhold til udluftning. Herudover er der også blevet lavet energirenovering i huset. Den eksisterende isolering blev eftergået, og der blev efterisoleret på lofter, i vægge og i krybbekælderen, ligesom alle vinduer blev erstattet af nye trelagsmodeller.

For Marianne og Morten er energirenoveringen sammen med den øvrige renovering en god investering – også på kort sigt. Huset har ikke mindst på grund af dets beliggenhed opnået en merværdi der gør, at alle udgifter er tjent ind og mere til, hvis familien skulle have lyst til at sælge i morgen. Det har familien så bare ikke, for det gamle parcelhus blev lige præcis den morderne bolig med sjæl, som de drømte om.



BILLEDE Køkkenet lå oprindeligt i et rum for sig mod nord og ud mod vejen. Nu er det hjertet i et stort alrum, hvor tre arealer rundt om køkkenøen gør det muligt at skifte indretning mellem kontor, spiseplads og stue.