Highlights fra BO BEDRE: Den afrikanske farm på heden

Shhhhh … vær helt stille! Første morgen i det nye hus, slog Tove Petersen øjnene op til en flok rådyr, der var på vej over græsplænen for at drikke fra den helt nyanlagte sø. Hun vækkede straks sin mand Poul, så han også kunne nyde synet.



- Det var fantastisk og bekræftede for os, at vi havde valgt det helt rigtige sted at bygge huset, fortæller Tove og Poul Petersen, som ellers havde brugt flere år på at få lov til at bygge på den anden side af landevejen



- ovre ved siden af deres put & take-søer. Det område ligger imidlertid i en landzone, og derfor afviste Hedensted Kommune ansøgningen. Så da de vågnede op denne solopgang til synet af rådyr på græsplænen, var det med en forløsende fornemmelse af, at skæbnen havde grebet ind til deres fordel.



De har tidligere været på jagtture i Sydafrika, hvor Poul Petersen blandt andet har nedlagt en zebra og et vortesvin, og da de projekterede huset, lå billederne fra den lodge, de boede i, i baghovedet. Billeder, der kun blev forstærket af oplevelsen den første morgen i huset.



© Tim Wahlfried