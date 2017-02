Da huset blev skiftet ud med en lejlighed i Lighthouse ved Aarhus Havn

Udsigten fra den 80 m2 store lejlighed i det skulpturelle byggeri Lighthouse i Aarhus Havn er betagende. De store gulv-til-loft-vinduer i det kombinerede køkken-alrum og opholdsstuen buer let og giver mindelser om kommandobroen på et skib. Det er næppe tilfældigt, for i det hele taget er Lighthouse et byggeri, der er skabt til at spejle Aarhus-bugten, som man har det fine kig ud over. Facaden er inspireret af den lette krusning, der er på vandet i stille vejr, og beplantningen i gårdhaverne er anlagt som en parafrase på den natur, man ser på stranden. Ja, selv køkkenet spiller med i fortællingen om det maritime, med et par turkise elementer, der er taget fra den farve, havet indimellem har. Her, midt mellem by og hav, har et yngre par skabt sig en bolig, der kombinerer deres ønske om komfort og design med tanken om, at det ikke er nødvendigt med en enorm lejlighed for at føle sig tilpas og hjemme – nærmest tværtimod.

– Vi har tidligere prøvet hus og have, men det var ikke rigtig os. Vi vil hellere have lidt, men godt, forklarer parret, som dog også understreger, at nærheden til byen med al dens liv og mange tilbud spillede ind i deres valg.

– Der sker så meget i Aarhus i øjeblikket, og vi elsker de mange muligheder, byen byder på. De mange gode restauranter, der er dukket op, samt al den musik og kunst, her er. Og så er det naturligvis et plus, at Aarhus i år er Europæisk Kulturby, siger de. Indretningen i lejligheden er enkel med fokus på det lette og grafiske. Parret er enige om, at deres møbler skal være komfortable, men samtidig skal der være noget for øjnene.

– Vi har hele tiden tænkt på, at de få møbler, vi har anskaffet, skal kunne bruges på mange forskellige måder. Og så skal de for alt i verden være lette og næsten transparente, forklarer de.

Sammen med de store panoramavinduer og king size-spejlet i hjemmets spisestue giver det en effekt af, at lejligheden er større end den egentlig er. Her virker aldrig trangt, på trods af at parret egentlig har ganske mange møbler på de relativt få kvadratmeter.