Se forvandlingen: BO BEDRE styler Kay Fiskers landsted

Et landsted genopstår

Fiskers oprindelige hus har selvfølgelig undergået flere forandringer gennem sin hundredårige levetid, men arkitektens intention var stadig nærværende under lag af maling og modernisering, da Realdania By & Byg i 2014 overtog ejendommen for at tilbageføre husets karakterfuldhed i plan, farve og detalje. Opgaven blev lagt i hænderne på arkitekt Frants Frandsen fra Realdania By & Byg, der kastede sig ud i opgaven med stor entusiasme og respekt for husets suveræne sammensathed i stilarter. Opgaven har været at skabe en god balance mellem husets arkitektoniske autenticitet og nutidens krav til komfort.

– Arbejdet med Kay Fiskers landsted har først og fremmest bestået i at få de enkelte rum til at fremstå lige så asketiske og enkle, som de gjorde ved opførelsen. Det grundlæggende hovedgreb har derfor været at genoprette husets oprindelige arkitektoniske idé og tilbageføre husets planløsning, forklarer Frants Frandsen, der kun har haft løse skitser at forholde sig til. Det var derfor nødvendigt at opmåle huset minutiøst efter overtagelsen.