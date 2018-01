Blomsterkejserens byhus i hjertet af Tokyo

Danske klassiske møbler dominerer opholdsstuen – to Ægget af Arne Jacobsen, Poul Kjærholms chaiselong og lænestole alle gennemført holdt i sort. Alt holdt på plads af et stort lysegråt tæppe. Husene ligger tæt i området, så familien har lange gardiner, der kan trækkes for, hvis man ønsker mere intimitet.

Grønne planter – ude og inde – binder hele hjemmet sammen. Fx mandshøje planter, sukkulenter på Poul Kjærholm-bordet og en stor grøn plante på hylden over gaspejsen, der skaber stemning om vinteren.

Danske møbelklassikere

Bevæger man sig ned gennem huset, kommer man først gennem Amandas udvalg af sukkulenter, som hun ivrigt samler fra hele verden – hvis hun finder en helt usædvanlig sort, børster hun jorden af planten og tager den med hjem i flyveren. Videre forbi hjemmekontoret lavet i en vinduesniche, hvor brugen af gamle kasser fra en porcelænsbutik giver noget autentisk til området. Parrets soveværelse er holdt i camel og hvidt og er som at træde ind i et tyst lækkert univers, for gulvet har tykt tæppe og tunge gardiner fra gulv til loft – alt sammen inspireret af luksushoteller. Går man ad den skulpturelle trappe en etage længere ned, kommer man til det store køkken-alrum, som går direkte over i stuen og derfra til biblioteket. Områderne er adskilt i zoner. En køkkenø, som er dagligdagens centrale station, til spisebordet, der bruges i weekender, og herfra går man et trin ned til stuens udsøgte sammensætning af møbler af Arne Jacobsen, Poul Kjærholm og Jaime Hayon. Gulvene er overalt højlakerede og i træ, som er usædvanligt at finde på disse breddegrader. Indretningen med danske møbelklassikere står dem begge nær. Nicolai Bergmann siger:

– Det er med til at føle os hjemme. Rent bortset fra at de danske møbelklassikere er nogle af verdens bedste for øjet at se på og ikke mindst komfortmæssigt giver os noget, så forbinder vi dem direkte med Skandinavien, og det er hyggeligt og rart. Tokyo er vores hjem, men vi er også hele tiden på farten. Dels til butikkerne i Osaka, Kyoto og senest Seoul i Sydkorea, men også Los Angeles elsker vi at tage til.