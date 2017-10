Arkitekttegnet villa: Emmer af ro og enkelhed

Naturen er omdrejningspunktet både ude og inde i Anne og Steen Skyum Høgfeldts sort-hvide 60'er-villa. De udskiftede vinduer og træbeklædningen, da de købte huset, men har i høj grad bevaret haven. Dog er den blevet mere vedligeholdelsesfri med flere fyrretræer og vilde græsser.

Inspireret af dansk modernisme

Anne og Steen Skyum Høgfeldts villa emmer af ro og enkelhed. To elementer, der er helt essentielle for parret og deres arbejde med design.

– Vi er begge interesserede i arkitektur og holder meget af den periode i 60'erne, hvor huset blev bygget. Der stod den skandinaviske arkitektur stærkest, med vægt på funktionelle huse med rene linjer og uden overflødig pynt. Det har derfor været vores intention at renovere huset, så det fremstår som en moderne udgave af sig selv, siger Anne, der har arbejdet som designer for Georg Jensen Damask.

Villaen er tegnet af Kolding-arkitekten Jens-Erik Jensen i 1965. Og parret tænker, at han – og de tidligere ejere – har været meget inspirerede af den danske modernisme.

– Huset fremstod som en typisk tresservilla, da vi overtog det, og alt stod stort set uændret i forhold til tegningerne. Der var nogle ret smukke og gedigne materialer i indretningen, som vi var kede af at rive ned, men som var så nedslidte, at det ville have været et helt urealistisk projekt at renovere dem. Men det var tydeligt, at de tidligere ejere havde været meget opmærksomme på æstetikken omkring arkitekturen og materialevalget, fortæller Steen.

Parret ønskede at bevare husets ånd og stil og har forsøgt at omsætte 60'er-minimalismen til et nutidigt udtryk. Helt centralt for dette er renoveringen af de gamle panelvægge med ny hessian, samt bevaringen af de originale trælofter, i stedet for at sætte gips op. Gulvene er blevet udskiftet med planker og et betongulv med epoxy.