Arkitekttegnet fritidshus midt i naturen

Et par timers kørsel fra det mellemamerikanske land Costa Ricas hovedstad, San José, ligger en snørklet grusvej, der bugter sig ind, ud, op og ned i takt med det stejle skovklædte landskab. For enden af vejen har man to valg: Enten tager men den stejle trappe i beton og stål, eller man vælger den behagelige løsning og tager en privat kabelbane 50 meter op gennem den frodige vegetation. Heroppe, i niveau med træernes toppe, ligger Casa Elevada, der er tegnet af arkitekt Victor Cañas som et fritidshus for et par og deres to børn.



Parret forelskede sig i området, da de var på bryllupsrejse, hvor det især var den afsides beliggenhed, der tiltrak dem. Men det var også den, der gav problemer ved opførelsen af huset, fordi det viste sig nærmest umuligt at transportere byggematerialer op til grunden. Det første, de gjorde, var derfor at kontakte et firma, som kunne sætte en kabelbane op, så alle byggematerialer kunne transporteres op ad den stejle skrænt. Alligevel var projektet ikke uden problemer, og det tog samlet to år, før huset var færdigbygget. Det skyldes, ud over belig- genheden, den avancerede konstruktion.