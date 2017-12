Dansk arkitekt bygger puma-sikret hus i den canadiske vildmark

Bjørne spiser bambier

På vores første møde talte vi om, at arkitektur først og fremmest bør handle om at skabe rammerne for det liv, man gerne vil leve. Og når man så har fundet ud af hvad det er for et liv man gerne vil leve, skal form, materialer og stoflighed være med til at opfylde drømmene. På den måde skabes åndfuld arkitektur, så det ikke blot bliver en tom skal uden indhold.

Et af de væsentligste ønsker med huset er at prøve at leve et, i materielt forstand, mere enkelt liv. Et liv hvor man er i tættere kontakt med naturen, og dermed et hus der inviterer til, at man er mere udenfor end indenfor. Dvs.: Mad under åben ild ved søbredden, sove udenfor under stjerneklar nattehimmel, fiskeri, jagt, diverse vandsport på søen osv.

Udover det er ski og golf er også en mulighed, hvis man er indstillet på at køre en god times tid op i bjergene. Ja, faktisk så ligger det berømte skisportssted ”Red Mountain” relativt tæt på vores byggegrunde.

I forhold til ønsket om det enkle liv diskuterer vi også, hvor lidt man egentlig kan klare sig med uden at gå på kompromis med komfort? Og kan der ligge en kvalitet i at bo mindre? Det er bl.a. det jeg diskuterede i et tidligere interview på bobedre.dk med Mikkel Hede.