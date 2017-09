Badeværelset er udstyret med to solide betonplader i stedet for et traditionelt vaskemøbel, hvoraf den ene fungerer som hylde. De er støbt på stedet, og for at undgå vandskjolder er de lakeret ad flere omgange. Det store spejl uden ramme understreger badeværelsets rene linjer – og det samme gør den grebsløse skabsvæg med skabe fra Kvik. Håndvaskene er fra Duravit, og armaturet fra Grohe. Den store krukke med figentræet er købt hos Nobelium ligesom de rå trækasser. Den grå tone er et enkelt, men effektfuldt virkemiddel til et roligt udtryk. Her er valgt farvekoden S-5502R base 10 fra Dyrup.

Der er en stemning af ro på dette 22 kvadratmeter store badeværelse. Her er tid og fordybelse tænkt ind i udtrykket. Indretningen er enkel, stilsikker og stram, og rummet frembringer følelsen af, at verden kan lukkes ude for en stund. Ejerne har selv sat badeværelset i stand og er gået efter at skabe et rum, der i sit stramme, men varme udtryk sender tankerne til et eksklusivt wellness-hotel med et etnisk tvist.

Den rolige stemning fremkaldes effektfuldt ved at lade den grå farve gå igen på badeværelsets fliser, vægge og i loftet. Den ensartede tone brydes af en enkel hvid væg med indbyggede skabe i højglans, der matcher både håndvaske og toilet. Bemærk, at alle greb på skabslågerne er valgt fra for ikke at forstyrre rummets rolige flader.