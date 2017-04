Sådan laver du de skønneste forårsbuketter

En duft af forår

Fine spæde skovanemoner myldrer frem i tusindevis, og forvandler skovbunden til et blomstrende bølgende tæppe, mens syrentræerne eksploderer med deres små pompøse puffede blomster. Velkommen forår med bløde bøgegrene, magnolia grene med imponerende blomster og vilde vårbuketter. Uanset om du er til det stramme design, eller den mere romantiske stil, så kom med på blomsterdesigner Annette von Einems forårsværksted og få tips og ideer til, hvordan du arrangerer og binder blomster, der findes i skoven, haven eller som du kan købe med hjem fra blomsterhandleren.

Livlig fuglekvidder, bøgegrene og skovanemoner. Skoven strutter af forår, farver og dufte, og luften bliver langsomt varmere. Jeg elsker foråret! Så forfriskende efter en lang mørk, våd og grå vinter. Jeg elsker at se anemonerne titte frem, naturen spirer og eksploderer i grønt og følge, hvordan der kommer flere og flere farver på blomsterne i spandene og containerne på Grøntorvet, når jeg handler ind på Torvet om morgenen i Tåstrup. Foråret byder på nye materialer og nye muligheder for smukke buketter og dekorationer i alle størrelser. Jeg elsker blomster, og alle deres muligheder for at blive inkorporeret i smukt design.

Min passion for blomster og for blomsterfaget opdagede jeg som 14- årig, da jeg fik et fritidsjob efter skole hos den lokale blomsterforretning. Jeg vidste hurtigt, at jeg havde fundet mit livs passion, og interessen for faget er bare vokset og vokset. Det er ikke bare et job, men en livslang kærlighed. Jeg var heller ikke et øjeblik i tvivl, da jeg rev rødderne op og flyttede fra det mørke Jylland til det vilde Købehavn. Det var i 2001.

Siden har mit arbejde bragt mig de skønneste steder rundt om i verden, jeg har vundet priser og mesterskaber, undervist og selv deltaget i udfordrende og lærerige seminarer. Blomsterfaget er et meget specielt fag, for selvom vi er konkurrenter designerne imellem, så er vi også kollegaer, der ikke er bange for hjælpe hinanden. Der bliver gerne lånt og delt både blomsterknive, tråde og bånd. Vi deler passionen for blomsterne, og for at skabe et design.