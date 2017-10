Museernes Oscar går til.... Designmuseum Danmark

Inden for den internationale museumsverden er DASA-prisen en af de aller fineste. Prisen gives til museer med innovative projekter, som er nytænkende i sin måde at nå nye målgrupper – som børn og unge – igennem læring og undervisning.

Og netop på dette grundlag har Designmuseum Danmark vundet den fine pris. Museet er ikke blot udstillinger, men har i de seneste år skabt aktiviteter, som gør stedet mere attraktivt for et yngre publikum. Et af de tiltag som Designmuseum Danmark har haft stor succes med, er iværksat i samarbejde med en af Røde Kors skoler, hvor unge asylansøgere kan styrke deres sproglige udvikling, i møde med dansk kultur. Og hvor bedre at gøre dette end i hjertet af dansk kulturhistorie?

"Museet har med sin nye strategi udviklet sig fra at være et traditionelt museum til et, der er relevant for det 21. århundrede, og som i dag tiltrækker besøgende i alle aldre og fra alle samfundslag. Med vægt på excellence og livslang læring udgør museet en værdig vinder af årets DASA Award,” lød juryens meget flotte begrundelse for, at Designmuseum Danmark blev valgt som vinder af prisen.

Udover den utroligt fornemme pris kan Designmuseum Danmarks succes i at række ud til en bredere målgruppe også ses på deres imponerende besøgstal, som på bare få år er femdoblet.

DASA er en prestigefyldt pris, der er blevet overrakt til museer, som har ekstraordinære læringsmuligheder for børn og unge, såvel som voksne siden 2010.