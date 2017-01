8 billeder du vil knuselske, hvis du elsker hvid

I farvepsykologien er hvid farven for nye begyndelser, og selv om hvid ikke stimulerer sanserne betydeligt, baner den vejen for skabelsen af noget, som sindet kan forestille sig. Hvid indeholder en ligelig fordeling af alle farver i spektret, hvid er reflekterende og stimulerer åbenhed, vækst og kreativitet.

Hvid er renlighed i den ultimative forstand. Det er også derfor, at brude i vesten bliver gift i hvide kjoler, og læger bærer hvide kitler.

Hvid er en farve, der beskytter og opmuntrer.

Den hvide farve skaber en følelse af orden og effektivitet, og er en stor hjælp, hvis du har brug for at rydde op i

dit liv. Men helt kridhvidt kan også virke koldt, isoleret og tomt.

Hvid kan let give en følelse af distance, sterilitet og manglende interesse – men hvis man blander det kridhvide med nuancer af creme, offwhite, beige, kalket hvid og sart grå – ja, så opstår der magi. Vi har leget med de hvide interiørspektre og glæder os til,

hvad det nye år bringer.





Billede:

VÆGDEKORATION med fjer, diam. 85 cm, 1950 kr., The Organic Sheep. SUZUSAN KUKURU, cylinder gulvlampe, diam. 27 cm, h 80 cm, 10.050 kr., Yoye. SOZUSAN SHIZUKU, rund gulv/bord lampe, diam. 50 cm, 10.200 kr., Yoye. HÅNDSTRIKKET Freja-plaid, 7000 kr., Care by me. BUTTERFLY-LÆNESTOL i hvidbejdset eg, designet af Hans J. Wegner, 10.850 kr., Getama.