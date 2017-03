7 smukke skænke til dit hjem

Dominerende, men elegant skænk

Elegant sort skænk designet af OOOJA. Skænken består af to skydelåger samt tre skuffer. Skænken er placeret på enkelte sorte stålben, der gør den let at se på. Ved at placere skænken i en helt hvidt rum, kommer den til at være mere dominerende i rummet end, hvis du sætter skænken i et rum med flere mørke farver.