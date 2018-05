Tæppe-nyheder i papir, uld og bambus

Dekorative tæpper i tibetansk uld

Efter 10 år med "The Rug Company" kan MossRoom nu præsentere deres egen kollektion af dekorative tæpper, der er håndknyttet i Nepal. De nye tæpper er en hyldest til 1930'ernes arkitektur og går under navnene "Fugue" og "Fugue Soft".



Tæpperne er i 100% tibetansk uld og silke, fås i størrelsen 275 x 185 cm og har en vejledende pris på 24.485 kr. Desuden kan tæpperne knyttes i den ønskede størrelse og farve.



Du kan læse mere om MossRoom-tæpperne her.