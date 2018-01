Le Klint kickstarter 75 års jubilæum med nyt design

Et design med historie

Den nye serie er designet af Nanna Neergaard og Marie Hesseldahl, som tilsammen udgør Manér Studio. ARC serien henter, som nævnt, inspiration fra Grundtvigskirken, men også fra Le Klints egne ældre modeller med håndfoldede lampeskærme.

– Vi tror på, at ARC både vil appellere til vores nuværende kunder men også til et yngre publikum. Og så fortæller den på fineste vis LE KLINTs historie om et unikt håndværk, Kim Weckstrøm Jensen, Adm. direktør, Le Klint.