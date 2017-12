Kig indenfor i det eksklusive danske showroom

Brands: Viabizzuno, Henge og Rimadesio med flere

– Viabizzuno er på verdensplan blandt de mest anerkendte lyskunstnere inden for arkitektonisk belysning og råder over et omfattende produktprogram, som vi er eneimportør af på det danske marked og som gør os i stand til at løse alle typer belysningsopgaver. De tænker grundlæggende lidt på samme måde som os – at det handler om at udtænke lyset, før det produceres. At designe lyset, før det sælges, siger Peter Røstbjærg.

– Henge er et nyere brand fra støvlelandet, der på under 10 år har formået at etablere et niveau på højde med de helt store. Henge bygger videre på stolte, italienske møbeltraditioner og skaber produkter, hvor unikt design og et ekspressivt udtryk fra naturlige materialer går op i en højere enhed og bliver til en organisk helhed, forklarer Peter Røstbjærg.

– Hos Rimadesio får man enkle, stilfulde og innovative systemer til rumopdeling, herunder bl.a. døre, skydedøre, reolsystemer og walk-in garderober. De bruger fortrinsvis glas i løsningerne, fordi det individualiserer miljøer uden helt at adskille dem, og lys kan trænge igennem. Det er i høj grad en designvision, hvor teknologi, kreativitet og elegance bliver forenet, mener Peter Røstbjærg.

Endelig forhandler Legio det patenterede STORM SYSTEM® fra OneA, som er bygget op omkring en monteringsring, hvor man kan klikke forskellige komponenter i, alt afhængigt af om man ønsker at installere lys, lyd eller ventilation m.m., og det fleksible system er således i stand til at håndtere alt fra lys, bevægelse, kamera og lyd til røg og ventilation. Samtidig kan de monteres flush med ethvert loft eller væg og opnår dermed et minimum af synlighed.

Du kan besøge Legio Showroom på Strandvejen 138A eller på deres Legios hjemmeside.