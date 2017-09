3 hitmagere fra glemmebogen

Med sans for detaljen

Arne Vodder (1926-2009) er en tredje af 1900-tallest indflydelsesrige danske arkitekter og møbeldesignere, som måske heller ikke står så stærkt i danskernes bevidsthed, men som, ikke desto mindre, har sat markante spor, og som sælger godt på både danske og internationale auktioner. Vodder, der var kendt for sin fine sans for detaljen samt for sin evne til at koble æstetik og funktion på elegant vis, er også en af de formgivere, der bekender sig til Finn Juhls skole – faktisk så meget, at hans design nogle gange bliver forvekslet eller antaget for at komme fra Juhls hånd. At Finn Juhl kom til at præge Arne Vodder i så høj grad, kan nok tilskrives, at han var en af underviserne i de år, hvor Vodder gik på Kunstakademiet. Senere var Vodder også ansat hos Finn Juhl i en periode. Ligesom sin læremester har Arne Vodder en forkærlighed for farver og skulpturelle former, og hans møbler dokumenterer på fineste vis, at han gennem sin lange karriere altid forsøgte at tilføre sine møbler en elegant lethed. Han stole er kendetegnet af lette konstruktioner og en slank polstring, bordene er organisk formede, og hans skænke står på spinkle ben og har lette korpusser.