Design Awards 2017: Årets Møbel

Design: Laura Bilde

Producent: Please Wait to Be Seated

Det skulpturelle bakkebordet består af en grafisk metalramme, som diskret bærer bakkerne i asketræ. De kan tages ud og vendes, så bordet får et nyt udtryk eller bruges alene. Et fleksibelt møbel med en fantastisk lethed. Kanso er et af begreberne i zen buddhistisk visdom. Det enkle, ordentlige og rene skal fremmes. Laura Bilde udvikler og raffinerer fortsat sit formsprog og det er en fornøjelse at se.