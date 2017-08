I et område i Nordsjælland lidt inde i landet, syd for Vejby ligger et nyere sommerhusområde. Her har det århusianske arkitektfirma SHL, bedre kendt som Schmidt, Hammer & Lassen, tegnet 12 sommerhuse, hvoraf de 4 nu er opført. Husene, der er opført i sortbejdset træ, ligger spredt med let hånd i det naturskønne område uden hække eller nogen form for adskillelse.

Familien Topp Puggaard faldt pladask for det hus, vi besøger her. Det var et tilfældigt smut forbi, under en pause til et fodboldstævne, som for alvor fik sat tankerne i gang. Huset stod helt færdigt, men var endnu ikke beboet.

– Vi tog en hurtig beslutning og slog til. Det hele var nyt, så vi rykkede bare ind, men skiftede blot alle lamperne ud, kommer det fra Kim Puggaard, der er direktør hos Flos Scandinavia.

– Vi faldt også for selve udstykningen, fordi det hele fra begyndelsen var lavet så stramt, ganske vist med en hel del restriktioner omkring selve beplantningen i form af birketræer og hybenroser, men også i den måde, man havde tænkt at holde området på. Græsset slås overalt som en fælles opgave af en gartner. Det betyder, at her altid er velholdt – både sommer og vinter! Der er ikke noget at holde bortset fra, at huset naturligvis en gang imellem skal males udvendigt.