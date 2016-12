Spektakulær bolig midt i naturen

Da parret flyttede fra Stockholms centrum til mere landlige omgivelser i Nacka, som ligger ved skærgården blot 20 minutter med kollektiv transport, var det ikke fordi, de var på udkig efter en landlig livsstil. Men efter mange år i byen, og med en familieforøgelse på vej, ønskede de mere ro og fred, når de kom hjem fra arbejde – begge arbejder i Stockholms hektiske hotelbranche.

Huset, de fandt, var en stor ejendom med egen strand og skov i baghaven. Parret kontaktede arkitektfirmaet Arrhov Frick og forklarede, at de ønskede et spektakulært byggeri, der ville skille sig ud fra naturen. Samtidig ønskede de at ramme udsigten til vandet ind.

– Vi faldt for ideen om en ret kølig ramme med rene linjer, som vi kan fylde med liv og sjæl. Det vigtigste for os er at skabe et hjem med god plads til familie og venner. Vi elsker at have gæster, forklarer de.

BILLEDE Huset Six Wall House, der er tegnet af arkitekterne Arrhov Frick, kan umiddelbart virke som en brutal indgriben i naturen. Men ved nærmere eftersyn glider betonen og de store glaspartier flot ind i naturen.