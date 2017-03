Skøn ombygget villa fra 1763 på Strandvejen

Der skulle laves en del om for at realisere ideerne, men samtidig respektere husets stil og tilføjelserne fra en tidligere ejer, som blandt andet havde opført en kopi af et stort åbent ildsted fra Frilandsmuseet kaldet ”torskemund”. På flere gulve i huset var der brungrå ølandssten, og i stedet for at skifte dem valgte parret at bygge videre med samme sten i resten af huset.

– Da vi så huset, faldt vi for det med det samme, vi så en masse muligheder i det, samtidig med at vi var vilde med den stil, der allerede var, forklarer Peter Simonsen.

Den gamle port, hvor hestevognen kørte ind igennem, skulle bevares, og den er nu blevet til et stort buet glasparti i hver side af køkkenet, der giver et fantastisk lys igennem rummet, og en dejlig fornemmelse af naturen på begge sider udenfor. Det store køkken-alrum er holdt i bruneret messing, brun marmor og håndmalede grå skabsfronter og gulve. Der er et velafbalanceret miks mellem nyt og gammelt i de øvrige møbler i rummet, både maskulint og feminint og med stor bevægelsesfrihed og plads til husets børn og deres venner.

Sofa og stole er tegnet af Space Copenhagen for &tradition. Bordene er i forskellige højder, og er fra Mater Design. Det fine gamle barskab i træ var et af de første antikmøbler, Peter Simonsen købte. Det har fulgt ham og sidenhen familien i mange år.