Opgivet hus i London fik ny chance - fra kakerlakbo til wow-effekt

Huset i West End i London var i en forfærdelig tilstand, da ejerne første gang så det. Faktisk var det så slemt, at selv ejendomsmægleren havde afskrevet det og sagde til parret, at de bare skulle gå videre – det var ikke værd at se nærmere på. Hvilket ikke siger så lidt i det overophedede ejendomsmarked i London. Men de kommende ejere var ikke til at rokke. De kender i forvejen området, der har velrenommerede skoler og gode transportforbindelser til centrum, og som er en skøn blanding af victorianske rækkehuse, billige hoteller, asiatiske fødevarebutikker og små cafeterier, hvor taxachaufførerne stopper for at spise frokost.

Huset ligger på en stille sidegade med udsigt til byens undergrundsbane, der her kører over jorden, på den ene side, og rækkehusenes små hyggelige haver på den anden. Det var beliggenheden og overbevisningen om, at de kunne føre huset tilbage til original stand, ja, oven i købet bedre, end det nogensinde havde været, der fik ejerne til at overhøre advarslerne, og købe det. Og ikke mindst fordi de havde kontakt til en dygtig arkitekt, Tala Mikdashi, som også kunne se forbi de mange mangler, og i stedet havde øje for mulighederne.

BILLEDE Alle indvendige vægge blev revet ned for at fjerne det indelukkede og mørke udtryk, huset havde. I stedet er der nu åbnet op mellem etagerne, som bliver forbundet af en speciallavet trappe med en art deco-inspireret balustrade. Den er designet af arkitekt Tala Mikdashi, som har stået for hele ombygningen.