Ahhh ... her føler man sig hjemme!

Blødt lys kravler ind i stuen fra vinterhaven og lander på vintage-møbler blandet med moderne kunst og design. Ved væggen ses en stol fra 50'erne, hvor metal, træ og stof mødes. Kunstværket over den er af Patrizia Cassina. På det franske vintage-skab står et fotografi fra serien Split-leaf fra Kristina Dam Studio.

Et hjem, som byder en velkommen

Første gang hun så stedet, bestod det af en serie af små rum med lave, falske lofter, døre i forskellig stil og ødelagte sildebensparketgulve. Nu er to lejligheder blevet lagt sammen, og vægge er blevet væltet for at skabe store, åbne rum. Døre er blevet flyttet, lofter er blevet hævet, og de gamle gulve er blevet sandblæst.

– Mit udgangspunkt var at spørge mig selv om, hvad vi har brug for, og hvad vi ønsker os. Jeg konkluderede, at vi har brug for et hjem, som omfavner og byder velkommen. Et hjem som reflekterer os, hvor vi føler os tilpas og sikre, og hvor vi er omringet af ting, som har en speciel æstetik, forklarer Doriana de Petris om grundlaget for renoveringen af lejligheden, som hun kalder for Spazio Dep.