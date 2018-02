En herskabelig villa med moderne interiør

Huset er et klassisk hus fra 1920’erne med store rum og højt til loftet. Huset har en høj kælder, som gør, at stueplanet er meget højt. Derfor kommer der ekstra lys ind.

Blev til det hus, de havde drømt om

Renoveringen af villaen endte med at indbefatte vægge, lofter og gulve, et nyt køkken og en ny rumfordeling.

– Vi ønskede at bibeholde alle de store rum i huset, og valgte også at lave et stort køkken ud af det oprindelige soveværelse og store påklædningsrum. Der blev spærret 2 døre og nedlagt en væg, fordi vi gerne ville have et køkken, som skulle være stort, praktisk og på samme tid et hyggeligt sted at være. I dag er vi meget tilfredse med resultatet, for der kan både laves mad, læses lektier og hygges på samme tid. Det fungerer også rigtig godt, når vi har gæster. Så kan gæsterne nyde et glas vin, imens vi tilbereder maden, og uden vi støder ind i hinanden. For at fuldende det klassiske elegante udtryk, så har vi fået lagt sildebensparket i stort set hele huset, da der kun var 2 rum med intakte originale gulve. Med renoveringen har vi fået bragt huset tilbage til sin oprindelse. Huset ligner nu et klassisk hus fra 1920’erne med store rum og højt til loftet, ligesom vi havde drømt om.