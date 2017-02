To huse, en familie og flere generationer

Med originalitet og nytænkning af et hus fra 1959 i Aarhus har Signe Wirth og Sune Engelund skabt et opdateret og moderne hjem med originale detaljer og en ny funktionel rumfordeling til dem og deres to børn, Ina på 8 år og Halfdan på 6 år. Oprindelig faldt familien Wirth Engelund for det klassiske arkitekttegnede hus, der er bygget oven på en høj, så man fra stuen har udsigt over alle øvrige hustage. Samtidig ville familien gerne kombinere køkken, stue, bad og værelser på samme plan. Og have store åbne rum. Derfor slog de det tidligere mindre køkken sammen med spisestue og entré, som blev til et stort køkkenalrum, der i dag er husets kerne. Loftet blev åbnet op til kip, og endevæggen blev erstattet af et stort vinduesparti med skydedør ud til terrassen. Også gulvet blev byttet ud til et nyt flydende betongulv, der med sæbebehandling har fået et varmt og levende udtryk.

– Køkkenalrummet er vores absolutte yndlingsrum, da det samler familien, og her er fyldt med lys, så længe årstiden tillader det. Og så er det rart at bo med et nyt og funktionelt køkken, som vi selv har udtænkt, samtidig med at vi har udsyn til alle de smukke gamle detaljer i huset som trappen, vindueskarmene i marmor og teaktræsdørene, fortæller Signe. Hun er uddannet herre-skrædder, men er i dag designer med firmaet by Wirth, der skaber håndlavede produkter i et miks af læder og træ.

– Jeg har altid været fascineret af samspillet mellem materialer, især naturmaterialer, der altid er i forandring og blot får en flottere patina, som tiden går. Derfor tænkte vi meget over materialevalget, da vi skulle bygge køkkenet om. For at virke naturligt skulle de passe ind i husets originale detaljer, udstråle kvalitet og skabe karakter i rummet. Jeg er fx vild med det rå betongulv, der smukt fremhæver køkkenøen i mørkt røget eg, siger Signe.

BILLEDE Mød en familie på to generationer der har valgt at bo i et moderne bofællesskab. Først flyttede Sune Engelund, Signe Wirth og deres to børn ind i en bolig fra 1959 på 140 m2 i Aarhus. Senere, i 2015, blev der lavet en tilbygning som en særskilt bolig, hvor Sunes forældre Yvonne og Nils Engelund bor på 115 m2 med 85 m2 kælder.