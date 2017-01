Nyt bad med svungne former

Arkitektparret præsenterede ejerne for en håndfuld udkast til, hvordan rummet kunne indrettes. Kun et af dem levnede plads til en jacuzzi, men det tog ikke familien lang tid at beslutte, at det skulle være det. Ideen med de organiske former omkring badekarret var de aldrig selv kommet på.

– Badeværelser bliver let meget firkantede i udtrykket, derfor valgte vi den mere organiske form og løste samtidig pladsproblemet ved at hæve afdelingen og skabe et plateau med badekarret, fortæller Merete Rasmussen og Per Birch.

Processen var usædvanlig, fordi arkitekterne udarbejdede en model i 1:1. Tegningerne blev til på computeren og printet ud i A3-format, hvorefter de blev de klistret sammen og lagt på badeværelsets gulv, så arkitekter og murer kunne få et nøjagtigt billede.

BILLEDE Familien havde en forsigtig drøm om at få plads til en jacuzzi i det nyrenoverede badeværelse. Trods den begrænsede plads er det lykkedes arkitekterne Per Birch og Merete Rasmussen at opfylde den drøm.