Ekstravagant badeværelse i Hellerup - Se de luksuriøse billeder

Familien nyder at tænde pejsen i vinterhalvåret, så badeværelset er lunt og imødekommende.

Den gennemgående renovering af familiens drømmehus i Hellerup var begyndt, og parret tog en beslutning, som de bevægede sig op ad trappen til andensalen den morgen klokken seks. Det smukke morgenlys faldt perfekt ind på det lille gæsteværelse, der på det tidspunkt mødte dem for enden af trappen. Solopgangen var næsten for perfekt til kun at skulle opleves de få dage om året, hvor gæster var på besøg. Hvorfor ikke se den hver morgen fra et stort og skønt badeværelse?

Ideen blev til virkelighed, og i dag nyder familien dagene med flot solopgang fra et mindst lige så flot badeværelse, som har stået færdigt siden 2013. Og det er mere end blot et badeværelse.

Det er et rum, hvor ejerne lytter til god musik fra B&O-anlægget, der er installeret diskret i loftet. Et rum med skjult adgang til en hane, der giver kogende vand til kaffen. Og ikke mindst et rum, hvor man kan tænde pejsen med et klik på sin iPhone, sætte sig i stolen og læse lidt, før dagen går på hæld.

Overdådigt badeværelse i bedste hotelstil

Badeværelset er tegnet af den danske arkitekt Mikael Mammen, der bor i Italien, og parret er bevidst gået efter et mere internationalt islæt. Begge arbejder i designbranchen og har rejst meget i Asien. Inspirationen kommer derfor fra det 5-stjernede luksushotel The Peninsula i Hongkong, som er bygget i 1928, mens Hongkong var en britisk koloni. Derfor har stilen både engelske referencer og spor af art deco, som passer godt til huset, der også er fra 1920'erne.

Badeværelsets direkte tråd til hotellet er armaturer fra Dornbracht. Derudover ønskede parret sig marmor med grå aftegninger i stil med den, man finder på The Peninsula. Det tog dem fire rejser til Italien, før de fik opstøvet en lignende, og da de endelig fandt den, blev der købt nok til, at husets i alt fire badeværelser og køkkenet nu er beklædt med marmor fra den samme blok – skåret og monteret omhyggeligt af firmaet Tuscany, så marmorets mønster løber elegant fra flise til flise. Ejerne beskriver selv badeværelset som et møde mellem The Peninsula og Hammershøis afdæmpede farvepalet. Den grå farve på væggen er nøje udvalgt til at matche marmoren og alle greb, dørhåndtag og gardinstænger i nikkel. Alt sammen på så gennemført vis, at man faktisk føler, man befinder sig i en overdådig hotelsuite.