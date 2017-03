Lær at binde buketter med danske blomster på ny blog

Mijøplanlægger og biolog

Vi har som startskud til blomsterpigernes entré i blogosfæren her på Bobedre.dk interviewet en af de to kvinder bag Vildevioler, Christina Foss. Her i interviewet kan du med hendes ord høre om visionerne bag Vildevioler og om det særlige ved at arbejde med økologisk blomsterproduktion i Danmark.

Christina Foss er uddannet miljøplanlægger, men arbejder nu fuldtids i blomstergården i Birkerød. Hendes kompagnon, Marie Holmer er biolog og arbejder i Miljøstyrelsen ved siden af binderiet.

Learning by doing

I kommer fra et helt andet sted end de fleste blomsterbindere. Hvordan var jeres vej ind branchen?

- Der har været meget learning by doing, og så har vi prøvet at teame op med nogle mennesker, der ved rigtigt meget om blomster. Vi startede ude på en anden gård, der hedder Hegnstrup, fordi her gik der en mand rundt, som vidste rigtigt meget om blomster. Så han har været vores mentor det første års tid af vores produktion. Så har vi også læst og prøvet os frem, og vi har også hentet inspiration rundt omkring. Vi har blandt være i Norge nogle gange, hvor der er nogle piger, der har et lignende koncept. Så dem bruger vi også på konsulentbasis.