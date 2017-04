Sådan får du de smukkeste sommerblomster

Velkommen til! Elsker du også blomster? Går du og drømmer om at dyrke dem selv, men tænker, det kan jeg da ikke finde ud af? Så har du fundet den rette blog. Da vi startede Vildevioler for halvandet år siden, havde vi faktisk størst succes med at dyrke ukrudt og nu har vi (snart) tusindvis af økologiske blomster på vores mark. Derfor er vi ikke bange for at love, at du også kan dyrke de smukkeste blomster, selvom du aldrig har haft jord under neglene!

I Vildevioler er vi i gang med vores anden sæson og har stadig uendeligt meget at lære. Og ikke nok med det, så starter vi forårsæsonen op på to nye økologiske marker, hvor vi slet ikke kender forholdene endnu. Som om vi ikke havde udfordringer nok i forvejen! Men dem tager vi i stiv arm og gummistøvler, for vi elsker at arbejde med blomster og glæder os til at dele vores erfaringer med dig.