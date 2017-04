Sådan får du de skønneste løgblomster

Tulipanerne er stadig vores stjerner

Selv om narcisserne har fundet vej til vores blomstermark og vores hjerter, er tulipanerne stadig stjernerne blandt vores løgplanter. Fra slutningen af april og langt ind i maj er de et sandt festfyrværkeri af farver. Vores kunder bemærker ofte, at vores tulipaner holder længere end traditionelt dyrkede tulipaner, og at de ”dufter og knitrer som i gamle dage.” Og det gør de jo, fordi de har fået lov at mærke årstidernes luner og vind og vejr.

Da vi lagde løgene i oktober, valgte vi at plante vores tulipaner meget tæt. Både for at spare plads, men også for at se om vi kan få dem lidt højere ved at tvinge dem til at konkurrere om lyset. I år har vi omkring 20 forskellige slags tulipaner – lige fra ”papegøjer”, enkelte, dobbelte og frynsede, men vi ved allerede nu, at vi skal have mange flere næste år. Som blomsterbønder skal vi nemlig allerede inden sommer bestille løgene til næste år, hvis vi vil sikre os de mere specielle sorter.