Gem og del

Hvis du har knolde fra sidste år, kan de ofte deles og blive til flere planter. Tricket er at dele knoldene, så der er et ”vækstøje” på hver del. Vækstøjnene kan være lidt svære at finde, men sidder ved basen af den gamle stilk. Du kan bruge en kniv til at lave de fleste delinger eller bare ”vrikke” dem fra hinanden. Nogle blomsternørder vasker og deler deres knolde om efteråret, når de er taget op af jorden. Men vi lægger dem gerne i kasser med lidt jord på, så de bevarer noget fugtighed og deler dem så først om foråret. På den måde er risikoen for, at der går råd i ”skærefladerne” også mindre.

Men når det er sagt, så var ¼ af vores knolde alligevel rådne, da vi fandt dem frem fra laden i slutningen af marts. Ikke nogen sjov opdagelse. Det er sådan en fin balance at holde dem tørre, uden at de tørrer ud, når man ikke lige har et opbevaringsrum, som både er tørt, frostfrit og køligt (gerne omkring 10 grader). Heldigvis kunne de resterende gode knolde deles tilpas mange gange til, at vi (forhåbentlig) stadig får to fine georginemarker i år.