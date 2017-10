Efterårets komme i marken – tid til tulipaner

Tænk at det allerede er efterår! Det føles ikke som længe siden, at næsten 10.000 bittesmå frø blev lagt i spirebakker, men om lidt er det slut med sommerblomsterne. Det føles lidt vemodigt ikke mindst fordi, at det har været en fantastisk sæson fyldt med smukke blomster, lærerige oplevelser og nye skønne partnerskaber.

Men der er ikke tid til at hvile på laurbærrene. Nu skal de visne planter fjernes, og foråret skal forberedes. Vi lægger vores økologiske tulipaner i oktober, og fra slutningen af april og langt ind i maj er de et sandt festfyrværkeri af farver.

Vi er blevet fuldstændig vilde med tulipaner, og vi har alt fra ”papegøjer”, enkelte, dobbelte og frynsede, og det er meget svært at begrænse sig, når vi skal vælge sorter. Vores kunder bemærker ofte, at vores tulipaner holder længere end traditionelt dyrkede tulipaner, og at de ”dufter og knitrer som i gamle dage.” Og det gør de jo, fordi de har fået lov at mærke årstidernes luner og vind og vejr.

For os er tulipaner en enårig affære, selvom de botaniske tulipaner sagtens kan blive et længere kærlighedsforhold i mange haver og krukker. Fordi vi klipper hele planten af og bruger dem til buketter, får vores tulipaner ikke lov til at visne og sende næring tilbage i løget. Derfor kan vi ikke være sikre på, at der er kraft nok i løget til at blive til en smuk blomst det følgende år.