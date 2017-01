Sous vide: Når en støvlelæderbøf bliver blød som smør

Præcise temperaturer i vandbad

Sous vide er et fransk udtryk og betyder 'under tomhed' eller 'under vakuum'. Begge beskrivelser er i følge sousvide.dk ikke helt passende, da vakuumpakningen er en mindre del af processen.

Sous vide går ud på, at maden langtidstilberedes ved en lav temperatur, der er nøje udregnet i forhold til typen af kød, fisk eller grøntsager. Tilberedningen foregår i vandbad.



Vandet skal have nøjagtigt den temperatur, man ønsker at opnå i den pågældende fødevare, og vand har netop en evne til at kunne 'ramme' temperaturer uhyre præcist.



"Hvis du normalt tilbereder din roastbeef, til den opnår en kernetemperatur på 56 °C, så skal vandbadet sættes til 56 °C. Eller hvis du normalt tilbereder din skinkesteg, til den opnår en kernetemperatur på 68 °C, så er det ligeledes 68 °C, du skal sætte vandbadet til," forklarer sousvide.dk

På fotoet herunder kan du se en vakuumpakket blæksprutte klar til sous vide. Opskriften findes her.