Smagen af Singapore

Singapore har ry for at være en af verdens mest vigtige storbyer, når det handler om uforglemmelige gourmetoplevelser – muligvis fordi, at byen historisk set har været eksemplarisk til at omfavne en bred vifte af kulturer med stærke madtraditioner. Bo Bedre anbefaler her en håndfuld uforglemmelige steder med smagfulde anretninger og stilfulde indretninger – alle fremhævet i Michelin-guide for 2016 og til priser, der er værd at pakke sin kuffert efter.



Lokal hybrid

Candlenut er designet af den anerkendte arkitekt og designer, Paola Navone, og har et rustikt, men stilrent udtryk med enkelte såkaldte peranakanske (en lokal Singapore-hybrid mellem kinesisk og malaysisk) referencer. En fin afspejling af dét, du kan få serveret som gæst! Kokken, Malcom Lee, er nemlig født og opvokset i Singapore, og har specialiseret sig i det unikke lokale peranakanske køkken, som han har lært af sin mor, der lærte den af hans bedstemor. Med stor respekt for historien formår han at servere retter i nyfortolket form.

Prisniveau : fra 50 Singapore Dollars for en fast aftenmenu

Michelinstjerner : 1

Adresse : Block 17A, Dempsey Road Singapore 249676, candlenut.com.sg



Indisk, så englene synger