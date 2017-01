Sådan laver du en cremet suppe uden fløde

De kolde måneder er over os, og den store suppesæson sættes i gang. Men efter en december måned med en masse fed mad, kan en suppe uden fløde være tiltrængt. Heldigvis er der råd for dette, og du kan sagtens få en fløjlsblød og cremet grøntsagssuppe uden at tilføje fløde.

Sådan gør du

Anvend 12 dl fond til cirka et kilo grøntsager.

Skær de valgte grøntsager ud i mindre stykker.

Svits herefter løg, porrer eller hvidløg i lidt olivenolie med en knivspids salt.

Tilføj herefter grøntsagerne i gryden, og svits disse i et par minutter.

Kom herefter fonden i gryden, og lad grøntsagerne koge, indtil de er møre.

Blend dernæst grøntsagerne til pure, indtil den cremede eksistens kommer frem.

Smag efterfølgende til med salt og peber, og tilsæt eventuelt saft fra en citron eller en smule eddike.

Det sikre valg

For at sikre den cremede konsistens kan du til hvert kilo grøntsager bruge 0,6 dl ris eller havre. Du kan også skrælle en kartoffel, som du skære i små tern. Kom én af disse ting i, når du blander fonden med grøntsagerne, så vil stivelserne fra disse madvarer nemlig være med til at gøre suppen tykkere og give den en lækker og cremet konsistens.

