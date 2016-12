Nem snasket mad du sagtens selv kan lave

Hjemmelavet selvforkælelse

1. januar er dagen derpå, og der er oftest brug for lækker mad i store mængder for at komme sig oven på nytårets udskejelser.



Mange vælger at springe madlavningen over og bare bestille noget hurtigt, nemt og snasket fra Just-Eat, men hvis du har overskud til det, kan du sagtens selv lave noget lækker tømmermændsmad.

Det behøver ikke være noget større projekt, og hvis du er den forudseende type, der køber ind dagen før, kan du hurtigt få smækket en god burger, pizza eller lignende sammen. Her er en oversigt over opskrifter på pizza, burger, lidt sødt og lidt sundt, så du kan pleje din festtrætte krop med det, den har brug for.