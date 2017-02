Det er der i et glas Nutella

Den billige palmeolie

Der er palmeolie allevegne. Det gælder både hudplejeprodukter og levnedsmidler. Det er der en god grund til. Palmeolie er nemlig billig.

Prisen for et ton palmeolie er 800 dollars (ifølge tal fra den tyske TV-station N24). Til sammenligning koster et ton solsikkeolie på råstofmarkedet 845 dollars, og rapsolie 920 dollars. Årligt bruger Ferrero 185.000 palmeolie.

Er palmeolie kræftfremkaldende?

I maj måned 2016 pegede et studie fra EFSA (European Food Safety Authority) på, at palmeolie kunne være kræftfremkaldende. Det skyldes ikke råolien fra palmetræets nødder, men derimod forarbejdningsmetoden. Det er nemlig normal procedure at varme palmeolien op til over 200 grader for at fjerne lugten og den karakteristiske røde farve fra det raffinerede palmeolieprodukt.

Det er denne proces, der fremkalder nogle nye stoffer som biprodukter i den raffinerede palmeolie, og det er disse stoffer, der muligvis kan være kræftfremkaldende.

Forsøg med rotter og mus, som EFSA udførte, indikerede nemlig, at stoffet 3-monochloropropanediol (3-MCPD), som der navnlig er høj forekomst af i forarbejdet palmeolie, tilsyneladende fremkaldte et påfaldende stort antal ondartede svulster i forsøgsdyrene.