Goji bær er ikke pengene værd

Kan goji bær helbrede kræft?

Goji bærs "rise to fame" kan i vidt omfang føres tilbage til en kinesisk undersøgelse fra 1994 af 79 patienter med forskellige former for kræftlidelser. Undersøgelsen påviste angiveligt, at indtagelse af goji bær gav sig udslag i bedre helbredstal hos de patienter, der indtog goji bærrene.

Siden er undersøgelsens konklusioner blevet draget i tvivl. Det er blandt andet blevet fremhævet, at sammensætningen og doseringen af goji-bærrene i undersøgelsen ikke er fyldestgørende oplyst. Kritikere har også fremhævet, at der ikke foreligger en tilfredsstillende beskrivelse af undersøgelsens karakter og metode. Der mangler også en dokumentation for, hvilken dosis og form goji bærrene er blevet indtaget i. En sådan form for mangelfuld dokumentation er i videnskabens verden noget, der kan diskvalificere enhver videnskabelig undersøgelse.

Er goji bær gode for hjernen?

En anden undersøgelse fra 2008 pegede på, at goji bær forbedredede 34 personers subjektive velbefindende, fordøjelse og hjerneaktivitet efter indtagelse af goji bær over en periode af 14 dage.

Undersøgelsen konkluderede, at der var noget, der tydede på, at goji bærrene havde en positiv effekt på de testpersoner, der modtog bærrene i forhold til den kontrolgruppe, der fik et placebo-præparat. Undersøgelsen slår dog også fast, at det vil kræve yderligere videnskabelige test at nå frem til et validt bevis for en ekstraordinært helsebringende karakter ved goji bær.