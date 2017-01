Fire supersunde nødder som bliver brandbeskattet i Danmark

Chokoladeafgiften indbringer ca. 2 miliarder om året. Skatteministeriet vurderede i 2014, at det ville koste statskassen 130 millioner at fritage nødder for skat.

Et argument mod at fritage nødder fra beskatning var tilbage i 2014 ifølge den tidligere skatteminister Benny Engelbrecht (S) EU-teknisk:

- "Jeg medgiver, at det kan se pudsigt ud, at vi har den afgift. Men der er en ret kedelig EU-teknisk sammenhæng. Forklaringen er, at afgiften på nødder og marcipan hænger sammen, og det betyder, at hvis man fjerner afgiften på nødder, kan vi ikke opretholde afgiften på chokolade og slik".

Da den daværende minister udtale dette til Politiken i 2014, havde Finland faktisk netop indført en beskatning af slik, der ikke omfattede nødder. Denne skat blev dog indklaget til EU, og afgørelsen faldt ikke ud til Finlands fordel. Derfor har Finland nu droppet deres slikafgift.

Sådan ligger landet altså. Nødder brandbeskattes stadig, selvom de er de rene sundhedsbomber. Der er der en forklaring på - men er den god nok?