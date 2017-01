Få dine krydderurter til at holde længere med disse 2 tricks

To typer krydderurter

Der er bare ærgerligt at blive svigtet af sine krydderurter. Lige når man står og skal bruge dem som prikken over i'et i sin store gæsteret, viser det sig, at de er klasket sammen.

Risikoen for, at det sker, kan minimeres ved at opbevare krydderierne ordentigt.

Som det allerførste er det væsentlig at finde frem til, hvilken kategori af krydderurter de planter, du har indkøbt eller høstet, hører til: de hårde eller de bløde?