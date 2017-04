Du kan blive klogere af at drikke vin

Træn hjernen med vin

Der skal sjældent mange undskyldninger til at for at åbne en flaske vin, men hvis du alligevel mangler én, har vi den helt perfekte: Vin kan muligvis gøre dig klogere. Eller, det vil sige, ikke selve vinen, men det at drikke den.

Ifølge en amerikansk forsker i neurovidenskab behandler hjernen vindrikningsprocessen på samme måde, som når den tumler med en matematisk ligning.