Det daglige ingefærvand - den nemmeste ingefærdrik

Ingefær er opkvikkende og har en frisk smag. Det er egentlig nok i sig selv. Derudover har ingefær også en dokumenteret virkning mod blandt andet migræne og kvalme, ligesom roden også virker mod betændelse af forskellig art.

Det er kort sagt mange gode grunde til at have en nem ingefærdrik på repertoiret, som kan laves på få sekunder, og som du kan have stående i køleskabet. Med andre ord: dit daglige ingefærvand.

Ingen risiko ved ingefærvand

Der er ingen risici ved den type "naturmedicin". Ifølge sundhed.dk er der "ikke set skadelig effekt af ingefær i dosering op til 1 g daglig".

Vi vover det ene øje og kalder ingefærdrikken herunder for en opskrift. Strengt taget er det dog bare koldt vand og revet ingefær, som har fået friskhed og smag fra citron og honning. Derudover kan man efter behov tilføje andre naturlige smagsforstærkere som for eksempel mynte.

Ingefærvandet kan indtages dagligt som forebyggelse, eller når der er akut behov for eksempel ved kvalme eller migræne.

Ingredienser til ingefærvand

Sådan gør du

2 1/2 - 5 centimeter af en ingefærknoldCa. 7 deciliter vand1/2 friskpresset citronHonning til tilsmagning

Hæld vandet ned i en kande. Riv ingefæren med et rivejern eller med et julienne jern. Tilsæt den friskpressede citron. Slut af med at røre honningen i, indtil den er opløst i vandet.

Drik ingefærvandet lunkent eller afkølet.

