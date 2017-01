11 lækre ting, du kan bruge overmodne bananer til

Bagte bananer

Bagte bananer er et nemt og hurtigt tilbehør til is eller kage, og det kan både laves i ovnen og på grillen. Find opskriften her.

Lækkert, sundt bananbrød

Et nemt bananbrød, der sagtens kan nydes som et lækkert mellemmåltid. Find opskriften her.

Hjemmelavet banansplitis

Hjemmelavet is behøver ikke være superbesværligt - denne her kan røres sammen på blot 20 minutter, og så skal den bare hygge sig i fryseren. Find opskriften her.