Stor dansk designudstilling: New danish modern

Der er hektisk aktivitet hos Beck & Kinch i deres studie med udsigt over Aarhus havn. Om lidt skal listerne med de udvalgte genstande til udstillingen New Danish Modern afleveres, og der er ivrige diskussioner om, hvad der skal med, og hvad skal ikke. Her møder BO BEDRE kuratorerne bag – som samtidig er mor og datter – til en snak om, hvordan de arbejder med design. De er berømte ud over landets grænser med samarbejder med nogle af verdens førende modebrands som Christian Dior og Chanel, der får specialudviklet deres tekstilkollektioner her. Og nu gælder det deres blik på dansk design.

Atmosfære-design

– Beck & Kinch arbejder med interiørbranding. Det betyder, at når vi indretter rum, er vores fokus ikke på de enkelte objekter som borde, stole og lamper. I stedet tager vi udgangspunkt i, hvilken oplevelse der skabes mellem objekterne, fortæller Sofie Kinch, der er uddannet arkitekt og har en ph.d-grad i atmosfære-design. Igennem sin forskning har hun særligt arbejdet med, hvordan man kan designe til slutbrugerens følte oplevelse og adfærdsændring.

– Vi forsøger at skabe formålstjenlige atmosfærer, der fuldender vores kunders brand. Det er vigtigt at forstå, at atmosfærer altid er tilstede – og altid påvirker menneskers følelser og adfærd. Uanset om vi tager hånd om dem eller ej. Vores opgave er at gøre den rumlige oplevelse lige så entydig som et slogan, siger hun.

Udstilling i New Yorker stil

Det bliver det kolossale pop up-galleri 'O' Space, som bliver rammen om udstillingen, og det fremstår råt og new-yorker-agtigt med højt til loftet, betongulve og masser af graffiti på væggene.

– Designbegrebet er uendelig stort, vi er vel alle designere i dag, siger Annemette med et smil og fortsætter:

– Vi kunne fortælle mange historier under denne event, men vi har valgt at være tro mod vores egen design-forståelse. Vi anerkender den teknologiske udvikling og bæredygtige tiltag, der skaber nye muligheder for fremtiden. Samtidig står vi også ved, at vores ekspertise ligger i at skabe fortællinger gennem rummets atmosfærer. Derfor udstiller vi de udvalgte designobjekter i ”bokseringe”, der er spændt ud mellem rummets søjler. Her udstiller vi collager af møbler, lamper og tekstiler. Ud over at være en hyldest til dansk design kan man også spore en kritik. Vi mener at tiden er moden til at gøre plads til de unge designere. Længe nok har de stået i skyggen af de gamle mestre, og længe nok er gode designtalenter gået tabt.

Har vores møbler udviklet sig siden antikken?

Med udgangspunkt i Design Danmarks udstilling New Danish Modern – Reflections of Danish Design på PowerStation of Art (Shanghais svar på MoMA) viste kuratorteamet Seidenfaden og Bredahl, hvordan de kendte klassikere kunne spejles i nyere design. Beck & Kinch viderefører dette greb i Aarhus og udvikler konceptet ved i højere grad at fokusere på unge – og til dels også lokale – designtalenter i forbindelse med kulturhovedstaden.

– Det er interessant, at vores møbler stort set ikke har udviklet sig siden antikken. Når man ser vores udstilling, kan det faktisk være svært at se forskel på 60’ernes og nutidens formsprog. Derfor tilføjer vi en ny spiller i hver af de fire bokseringe – der på fineste vis fortæller os, hvordan vores levemønster alligevel har udviklet sig. Vi har eksempelvis checkhæftet udstillet over for Mobilepay, og DSB over for GoMore, fortæller Sofie.

UDSTILLINGEN NEW DANISH MODERN HAR KUN ÅBENT I EN KORT PERIODE, SÅ SÆT KRYDS ALLEREDE NU. 12.-21. OKTOBER. 'O' SPACE, Mindet 6, 8000 Aarhus C.

Dualisme mellem fortid og nutid

I bokseringe vil kuratorerne udfordre fortidens og nutidens danske design